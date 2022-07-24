استراليا تصدر هوية شخصية إلكترونية لـ ملايين الخراف لهذا السبب

تعتزم أستراليا إصدار بطاقات هوية إلكترونية وطنية مجانا لـ69 مليون رأس من الماشية استعداداً لتفشي الحمى القلاعية التي قد تسبب خسائر تصل إلى 55 مليار دولار.

النظام يستهدف التتبع الفردي للأغنام خلال تفشي مرض طارئ.

ويذكر أن المرض بدأ يتفشى في إندونيسيا في مايو الماضي ووصل مقاطعة بالي الاندونيسية هذا الشهر مما رفع احتمالات وصوله لأستراليا وفق سي أن بي سي .