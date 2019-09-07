آخر الأخبار الرياضةالرياضةكرة السلة

استراليا تهزم الدومينيكان وتقترب من بلوغ ربع نهائي مونديال السلة 2019

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

شنغهاي – اقترب المنتخب الأسترالي من بلوغ الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، بفوزه السبت في أولى مباراتيه في الدور الثاني على جمهورية الدومينيكان بنتيجة 82-76.

وأتى فوز المنتخب الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة للدور الثاني، ويضاف الى 3 انتصارات حققها في المباريات الثلاث للدور الأول، ليتصدر بالتالي مجموعته حاليا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين فرنسا و3 نقاط عن ليتوانيا، قبل لقاء هذين المنتخبين في وقت لاحق اليوم.

ورغم سيطرته بالنتيجة على مختلف مراحل المباراة باستثناء الربع الثالث الذي انتهى بفارق 3 نقاط لصالح جمهورية الدومينيكان 19-16، لم يتمكن المنتخب الأسترالي من الإمساك باللقاء بقبضة صارمة.

وكان باتي ميلز لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، الأفضل لأستراليا مع 19 نقطة و9 تمريرات حاسمة، بينما سجل إيلوي فارغاس 16 نقطة و7 متابعات للدومينيكان. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

إشادة عربية بالإنطلاقة المثيرة لبطولة العرب للناشئين للكرة الطائرة

منذ 35 دقيقة

فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة في سباق ايطاليا للفورمولا1

منذ 51 دقيقة

الأمير مرعد يتفقد المنشآت استعدادا لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية

منذ 54 دقيقة

إبنا رونالدو يعبران عن محبتهما لبعضهما البعض – فيديو

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock