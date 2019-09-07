استراليا تهزم الدومينيكان وتقترب من بلوغ ربع نهائي مونديال السلة 2019

شنغهاي – اقترب المنتخب الأسترالي من بلوغ الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، بفوزه السبت في أولى مباراتيه في الدور الثاني على جمهورية الدومينيكان بنتيجة 82-76.

وأتى فوز المنتخب الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة للدور الثاني، ويضاف الى 3 انتصارات حققها في المباريات الثلاث للدور الأول، ليتصدر بالتالي مجموعته حاليا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين فرنسا و3 نقاط عن ليتوانيا، قبل لقاء هذين المنتخبين في وقت لاحق اليوم.

ورغم سيطرته بالنتيجة على مختلف مراحل المباراة باستثناء الربع الثالث الذي انتهى بفارق 3 نقاط لصالح جمهورية الدومينيكان 19-16، لم يتمكن المنتخب الأسترالي من الإمساك باللقاء بقبضة صارمة.

وكان باتي ميلز لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، الأفضل لأستراليا مع 19 نقطة و9 تمريرات حاسمة، بينما سجل إيلوي فارغاس 16 نقطة و7 متابعات للدومينيكان. (أ ف ب)