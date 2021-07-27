استرخ وودع التوتر واقضِ وقتًا ممتعًا مع أكثر الألعاب إثارة في متجر تطبيقات AppGallery

هل تحب الاسترخاء بلعب خمس دقائق في لعبة مسلية؟ أم تمضي وقتك في المواصلات أو استراحات شرب القهوة السريعة؟ بوجود أربع ألعاب جديدة وبسيطة للغاية من “CrazyLabs” تمت إضافتها إلى متجر AppGallery، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية من هواوي الآن تدليل أنفسهم. هل يجب أن يجربوا “Tie-Dye“؟ أم وضع المناكير افتراضيًا مع “Acrylic Nails“؟ أم يدللوا هواتفهم مع “Phone Case DIY“؟ أم يكتفوا بالأرجحة والقفز من شكل نيون ملون إلى آخر في “Light it Up“؟

تعد “CrazyLabs” أحد أفضل ثلاثة مطورين وناشرين للألعاب البسيطة والخفيفة، وبالتالي تعرف كيف تقدم المتعة الخالصة في ألعاب في غاية البساطة. فقط عليك الحذر حتى لا تسحرك هذه الألعاب بجمالها وتستهلك وقتك كله. قبل هذا نشرت “”CrazyLabs” ألعابًا كثيرة، مثل “Coin Rush“،”Run Sausage“، “Dentist Bling“،”ASMR Slicing“،”Soap Cutting“، وكلها ألعاب أثبتت روعتها الشديدة وتنافسيتها.

الألعاب الخفيفة الممتعة مصممة بحيث لا تتطلب مجهودًا كبيرًا من اللاعبين ويمكن لعبها عبر اللمس فقط، وهذا يعني أنها متاحة للجميع. هذا النوع من الألعاب يعدّ أحد أكثر أنواع الألعاب نموًا، فهي خفيفة للغاية ويمكن تكرار لعبها كثيرًا. ما الذي يجعل هذه الألعاب شائعة هكذا؟ لأنها مثالية في تخفيف القلق والتوتر وتجعل الوقت يمر بسرعة، كما أنها تعتمد على التحدي، وكل هذه عوامل تجعل من يلعبها يشعر بالرضا في كل مرة يكمل فيها مهمة.

مجموعة ألعاب “CrazyLabs” تجذب أيضًا اللاعبين الذين يرغبون في ممارسة اهتماماتهم وأنشطتهم الواقعية، مثل طلاء أظافرهم، أو تصنيع الأشياء، أو حتى اللعب كطبيب أسنان (إزالة طبقة البلاك وتركيب التقويم وتبييض الأسنان). لمزيد من الإثارة، تشتمل مجموعة ألعاب “CrazyLabs” كذلك على استجابة القنوات الحسية الذاتية في ألعابها مثل، (لعبة “Slicing” ولعبة “Soap Cutting“)، وهذا ببساطة يمكن أن يتسبب في إحساس بالوخز الخفيف والاسترخاء العميق أو المساعدة على النوم.

وباعتباره واحدًا من أسواق التطبيقات الأسرع نموًا في العالم، يسعى متجر AppGallery جاهدًا إلى الدخول في شراكة مع العلامات التجارية الرائدة ومطوري الألعاب الكبار، مثل “CrazyLabs” التي تجذب عناوينها أكبر عدد من الجماهير عالميًا. يتيح هذا للمنصة توفير تدفق مستمر من المحتوى الممتع والمثير المليئ بالتحدي، ويجلب للمستخدمين الألعاب التي يريدونها أكثر من غيرها، كما يوفر للمطورين قاعدة عملاء جديدة تمامًا.

تعمل شركة هواوي عن كثب مع أكثر من 4 ملايين مطور مسجلين لجلب محتوى جديد باستمرار إلى منصتها، وبهذا توفر حاليًا أكثر من 134 ألف تطبيق مدمج مع HMS. عملت الشركة كذلك على إنشاء تبويب منفصل للألعاب، والذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع متجر AppGallery وبمظهر جديد في وقت سابق من هذا العام. يتيح هذا للمستخدمين العثور على محتوى مخصص لاهتماماتهم بسرعة وسهولة.