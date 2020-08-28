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استشارات نيابية الإثنين لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

منذ ساعة واحدة
محتج لبناني يرسم علامة النصر في تظاهرة بيروت - (أرشيفية)

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بيروت -أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتعيين رئيس حكومة جديدا ستجري الإثنين بعد حوالى ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.
وستعقد الاستشارات قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بعدما حض المسؤولين خلال زيارة أولى غداة كارثة 4 آب/أغسطس على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة.
وستتعاقب الكتل النيابية التابعة للأحزاب والنواب المستقلون إلى القصر الرئاسي منذ صباح الإثنين لتسمية مرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هذا الأسبوع أنه لا يعتزم العودة إلى السلطة.
وكررت فرنسا الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات “عاجلة”، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن “الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات”.(أ ف ب)

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