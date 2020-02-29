استشارة عامة ثانية حول سياسة الحوسبة السحابية

إبراهيم المبيضين

عمان – تعتزم الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طرح مسودة سياسة الحوسبة السحابية للأردن 2019 لاستشارة عامة ثانية خلال فترة الاسابيع القليلة المقبلة لجمع المزيد من الملاحظات والآراء حول بنودها من الجهات المعنية بها حكومية او من القطاع الخاص.

وقالت الوزارة في ردها على اسئلة لـ”الغد” بأن طرح مسودة هذه السياسة لاستشارة عامة ثانية ياتي تأكيدا على اهمية هذه السياسة وارتباطها بتطور القطاع ودعما للتحول الرقمي في الأردن، حيث تهدف الحكومة من الاستشارة الثانية لجمع المزيد من الآراء وتمكين الشركاء وأصحاب العلاقة من دراسة السياسة وتزويد الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم وردود أفعالهم على بنودها.

وأشارت الوزارة بانها ستقوم ايضا بعقد ورشة عمل للنقاش ولتداول المزيد من الآراء مع اصحاب العلاقة بهذه السياسة خلال فترة الاستشارة العامة الثانية وذلك لجمع المزيد من الملاحظات حول هذه السياسة التي تهدف في خطوطها العامة لدعم النمو المستمر للحوسبة السحابية في الأردن واستخدامها من جانب القطاعين العام والخاص بهدف دعم التحول الرقمي في المملكة.

واكدت الوزارة اهمية هذه السياسة لتحديد اتجاه واضح لمستقبل الأردن في الخدمات السحابية، كجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، ووضع رؤية وطنية وأهداف واضحة فيما يتعلق بتطوير حوسبة سحابية وطنية.

وقالت بأن الاستشارة الثانية تأتي بعدما أنهت الوزارة استشارة عامة اولى حول هذه السياسة امتدت لفترة خمسة اسابيع انتهت في 30 من شهر كانون الثاني ” يناير” الماضي.

ويأتي طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة الاولى والثانية بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة “مايكروسوفت” العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.