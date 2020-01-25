“استشارية المهندسين” تجمع على تبني قضية المهندسين العاملين في القطاع العام

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إجماع كافة مكونات العمل النقابي على تبني قضية المهندسين العاملين في القطاع العام ودعمهم والوقوف الى جانبهم، للحصول على مطالبهم المحقة والمشروعة.

وأشار المهندس سمارة خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم السبت، مع أعضاء مجلس النقابة واللجنة التشاورية ورؤساء مجالس الفروع في المحافظات إلى أن كافة الحضور أكدوا على دعمهم لمجلس نقابة المهندسين وقراراته وتوجهاته، ووقوف كافة مكونات العمل النقابي خلفه، مبينا أن هناك حرصا شديدا على تنحية الخلافات الثانوية جانبا، وتوحد الجميع خلف مجلس نقابة المهندسين في ادارة الأزمة.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول وجهات نظر عديدة من أجل التعاطي مع هذا الملف في المرحلة القادمة، كما ركز على البحث عن مخارج آمنة لكافة الاطراف، إضافة إلى ان مجلس النقابة وضع الجميع بصورة المفاوضات والاتصالات الثنائية والثلاثية في هذا المجال.

وجدد المهندس سمارة تأكيده على أن نقابة المهندسين هي الجهة التي تفاوض في مجال العلاوات الفنية للمهندسين في القطاع العام، وان رئيس مجلس النقباء يقوم بدور الرعاية والضامن للاتفاق بين النقابة والحكومة.

وقال إنه وفي حال حصلت النقابة على اي زيادة أو علاوة؛ فإن ما يتعلق بالنقابات المهنية الأخرى سيتم معالجته داخليا لدى مجلس النقباء.

وشدد المهندس سمارة على أن التوجه الحالي الذي تبناه الجميع، يركز على الحصول على نتائج حقيقة تجاه قضية العلاوات للمهندسين في القطاع العام.

وأوضح أنه من المتوقع ومن خلال الردود الايجابية التي تلقاها المجلس، ان كل الاطراف تسعى من أجل الوصول الى توافق وحل للقضية خلال الاسبوع الحالي، حيث أن هناك تفاؤلا من اجل الوصول الى توافق والخروج من هذه الازمة، مبينا أن مجلس النقابة سيلتقي يوم غد الاحد رئيس مجلس الاعيان، كما سيلتقي رئيس مجلس النواب بعد غد الاثنين.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعلن الاجراءات المتعلقة بالاضراب خلال الساعات القادمة.