استشاري أمراض قلب أردني: احذروا السيجارة الإلكترونية

عمان- حذر استشاري أمراض القلب في مستشفى البشير الدكتور فخري العكور، من المضاعفات الصحية لتدخين السيجارة الإلكترونية على الجهاز التنفسي.

وأكد الدكتور العكور خلال ندوة علمية نظمتها اللجنة الثقافية في جمعية الفيحاء، أن طلبة المدارس من صغار السن يستخدمون السيجارة الإلكترونية بشكل متزايد لاعتقادهم أنها اخف ضررا من التدخين، لافتا إلى تقارير نشرتها مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الاميركية عن إصابة 153 بأمراض الرئتين جراء تدخين السيجارة الإلكترونية.

وقال: رغم ان الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في المجال الطبي لكنه من أكثر الدول في العالم بعدد المدخنين، ومن الدول الأكثر انتشارا في أمراض القلب التي تشكل ما مجموعة 36 بالمئة من نسبة الأمراض، مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التدخين في الاردن بحاجة لإعادة النظر.

وعرض الدكتور العكور للاخطار الصحية التي يسببها التدخين، ولا سيما الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية التي تشكل خطرا على صحة الإنسان بسبب ما تحتويه من مواد كيماوية، ومادة الجليسرين والأسنسات المختلفة التي تعطي النكهة والمواد الحافظة والمعطرة التي تكون مواد سامة.

واشار إلى ان التدخين يؤدي بشكل كبير لارتفاع الضغط الشرياني الذي قد يسبب فشلا كلويا وتضخما في عضلة القلب وجلطات دماغية قد ينجم عنها شلل جزئي أو تام.

وتطرق الدكتور العكور خلال الندوة، إلى مخطار أمراض القلب، داعيا إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي. (بترا)