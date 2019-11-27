“استشاري الموازنة” يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

هبة العيساوي

عمان- أقر المجلس الاستشاري للموازنة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في إجتماع عقد في وزارة المالية ، الاربعاء.

حيث استعرض المجلس ابعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية ، كما عمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس اكد خلال اجتماع المجلس ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند اعداد مشروع ( ) الموازنة العامة ان الاولوية كانت ولا تزال ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتيجات والالتزامات .

وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008 فأن المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة .