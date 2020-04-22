استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي

رام الله- استشهد اليوم الأربعاء، أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي، من بلدة عابود قضاء مدينة رام الله، محكوم بالسّجن ثماني سنوات ومعتقل منذ أربع سنوات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً)، تعرض للإغماء أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن “النقب الصحراوي”، وتأخرت الإدارة في نقل الأسير، حيث تم إنعاشه بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، وبعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم. وأضاف إن نادي الأسير الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال يحملون إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة. ودعا إلى ضرورة الحذر من أي معلومات تحاول إدارة سجون الاحتلال بثها، وضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية فيما يتعلق بظروف استشهاد الأسير البرغوثي، الذي يرفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 223 شهيداً منذ عام 1967.-(بترا)