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استشهاد الملازم/1 حذيفة آل خطاب إثر سقوطه من مظلة

10:36 ص2022-08-21
الملازم اول حذيفة وليد آل خطاب

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، استشهد الملازم/1 حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.

10:36 ص2022-08-21
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