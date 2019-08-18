استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

غزة- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بوصول جثامين ثلاثة شهداء وإصابة إلى المستشفى الاندونيسي، جراء القصف الإسرائيلي الليلة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الليلة، عن استهدافه لمجموعة بزعم أنها “مسلحة” على مقربة من السياج الفاصل شمالي قطاع غزة.

وذكر الناطق بلسان الجيش “رونين منليس” بأن الجيش رصد اقتراب مجموعة من الفلسطينيين المشتبهين كمسلحين، وقامت طائرة مروحية ودبابة باستهدافهم في الجانب الفلسطيني من الحدود.

في حين ذكر مراسل القناة العاشرة للمنطقة الجنوبية ” ألموغ بوكير ” بأنه جرى رصد تقدم خمسة فلسطينيين باتجاه الحدود شمالي القطاع حيث جرى الدفع بقوة من لواء جولاني الى المنطقة وقامت طائرة مروحية ودبابة باستهدافهم فأصيب بعضهم.

وأكد “بوكير” على عدم وجود إصابات في صفوف الجيش. صفا