استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين

استشهد، الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب الشهيد هو “رأفت علي عبد الله عيسة 29 عاما”.

وتحدث وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن إطلاق جنود من جيش الاحتلال النار على الشاب “قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين”.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني محمود السعدي، أن “شابا من قرية صانور جنوب جنين، أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين”.

وأضاف، وفق “وفا”، أن “جيش الاحتلال اعتقل الشاب عقب إصابته، ونقله إلى معسكر سالم، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الرازي في جنين”.