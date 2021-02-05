استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

رام الله – استشهد صباح اليوم الجمعة، شاب ثلاثيني، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه.

وقال رئيس مجلس قروي راس كركر راضي أبو فخيدة إن قوات الاحتلال أبلغت والده باستشهاد نجله خالد.

وأضاف: إن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الشهيد، واقتحمت المنطقة واقتادت والده ماهر نوفل، وشقيقه محمد لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.

وقالت مصادر من القرية لـ “لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا”، إن الشهيد نوفل كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرًا، وأقيمت عليه مستوطنة “سديه أفرايم”، وتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال، المتواجدة بشكل مكثف قرب جبل الريسان، منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى جثمان الشهيد.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد يعمل موظفًا في وزارة المالية، وهو متزوج ولديه ولد (4 أعوام).

يذكر أنه استشهد قبل عدة أيام الشاب محمد حسين عمرو من بلدة حلحول شمال الخليل، على مفترق “عصيون” جنوب بيت لحم. وقبلها بأيام استشهد الفتى عطا الله محمد ريان (17 عاما) من قراوة بني حسان، برصاص جنود الاحتلال، قرب بلدة سلفيت.وفا