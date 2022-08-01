استشهاد شاب واعتقال قيادي بحركة الجهاد في جنين

استشهد شاب، مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول شهيد برصاص قوات الاحتلال إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما ذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب ضرار رياض الكفريني من المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم جنين بعد اعتقال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وصهره أمجد الجدع.

وتسللت قوة إلى محيط مخيم جنين وتم اكتشافها وإطلاق النار تجاهها، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة.

واشتبكت مجموعة من المقاومين مع قوات الاحتلال داخل المخيم ومحيطه، فيما ألقى شبان قنابل محلية الصنع بكثافة صوب قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، فيما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال. صفا