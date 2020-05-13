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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة

منذ 53 دقيقة

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الخليل-استشهد، طفل فلسطيني، وأصيب أربعة شبان بجراح، صباح الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما)، أصيب برصاصة من جندي إسرائيلي في الرأس خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، ما أدى لاستشهاده.

وأشارت إلى أنه أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية، حيث جرى نقلهم للعلاج في المستشفيات الفلسطينية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت بين قوة إسرائيلية داخل المخيم، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة.

ووصف الشهود المواجهات بالعنيفة، واستمرت عدة ساعات.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي البلدات الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين مطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.-(ا ف ب)

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