استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الطفل قصي رضوان (14 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في جنين.

وانطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا جابت شوارع المدينة والمخيم، ندد المشاركون خلالها بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الحالي إلى 47 شهيدا بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.–(بترا)