استشهاد عامل فلسطيني بغاز الاحتلال في طولكرم

رام الله- أستشهد صباح اليوم الأحد، عامل فلسطيني من بلدة عراق التايه بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال محاولته العبور الى الداخل المحتل للعمل، عبر فتحة فرعون غرب طولكرم.

واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، ان جنود الاحتلال الاسرائيلي استهدفوا عددا من العمال الفلسطينيين بالغاز السام المسيل للدموع بالقرب، ما أدى الى استشهاد العامل فؤاد جودة (50 عاما)، بسكته قلبية نتيجة استنشاقه الغاز الذي أطلقه الاحتلال.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان الى ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم وجنين، واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم أنهم مطلوبون.-(بترا)