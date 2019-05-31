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استشهاد فتى فلسطيني أعدمه الاحتلال أثناء توجهه للصلاة في الأقصى (صورة)

منذ 3 ساعات

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الغد- استشهد الفتى الفلسطيني عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم في الضفة المحتلة، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز “مزموريا” شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول الى المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى غيث برصاصة في صدره واخترقت قلبه، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عاما) من حدبة الفوار في محافظة الخليل.

وأضافت أن حالة الشاب طبيش وصفت بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

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