استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في نابلس

استشهدت، اليوم الخميس، الفلسطينية إيمان عودة (26 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن عودة أصيبت برصاصة في الصدر، وأجرت لها عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلتها طواقم الإسعاف إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، واستشهدت متأثرة بإصابتها.

وبارتقاء الشهيدة عودة، ترتفع حصيلة الشهداء، اليوم، إلى 4 شهداء، بعد استشهاد الشبان، معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

يشار إلى أن 108 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الحالي، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.