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استشهاد فلسطينية حامل متأثرة بجراحها في غزة

منذ 60 دقيقة

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غزة – استشهدت مواطنة فلسطينية حامل متأثرة بجراح اصيبت بها في وقت سابق اليوم السبت جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلها شرقي غزة حيث استشهدت طفلتها وأصيبت اخرى.
وقالت وزارة الصحة في غزة ان المواطنة، 37 عاما، وهي حامل، استشهدت متأثرة بجراحها التي اصيبت بها في الرأس جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي شرقي غزة مساء اليوم.
واشارت الى انه استشهد اليوم ثلاثة مواطنين واصيب 18 خرين بجراح مختلفة اجمالي التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على قطاع غزة حتى الان.-(بترا)

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