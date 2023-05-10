استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قباطية

استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قباطية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشابين أحمد عساف وراني الوليد برصاص جيش الاحتلال، الذي اقتحم بلدة قباطية في مدينة جنين، أحدهم من البلدة والآخر من مخيم جنين.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية محلية إن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص و100 بالاختناق في المواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين ليل الثلاثاء/الأربعاء في العيساوية بعد إحراق حافلة للمستوطنين زعم جيش الاحتلال أنها دخلت بلدة العيساوية عن طريق الخطأ.

(وكالات)