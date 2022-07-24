استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية، في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددا من الشبان الفلسطينيين في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل “الانيرجا”.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر أن شابين استشهدا، وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال، أحدهم جروحه خطيرة بمنطقة الرأس.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الفلسطيني في نابلس، الإضراب الشامل في جميع مناطق المحافظة، وعلقت إدارة جامعة النجاح الوطنية بالتنسيق مع نقابة العاملين ومجلس اتحاد الطلبة، الدوام للطلبة والعاملين اليوم حدادا على أرواح الشهداء.-(بترا)