استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

اُستشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام قواته مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و 6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء الفتى اللدعة متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات الفلسطينيين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيميها وتفتيشها وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات.

وفي طولكرم، أصيب فلسطيني، الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم نور شمس شرق المدينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.-(وفا)