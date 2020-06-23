استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

رام الله – استشهد مواطن فلسطيني من بلدة أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء، برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي، المتمركزين على حاجز الكونتينر، بين جنوب وشرق مدينة القدس المحتلة .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة يستقلها أحد المواطنين، وأطلقوا الرصاص عليه، فيما منع الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب، وتقديم الإسعافات له.-(بترا)