استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله- استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد، بعد أن اطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال المتواجدة على مفترق “عصيون” جنوب بيت لحم، أطلقت النار على المواطن الفلسطيني أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

وفي اعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الشارع الالتفافي رقم 60 امام حركة المركبات من والى بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.-(بترا)