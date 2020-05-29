استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

رام الله – استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، قرب قرية النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال الرصاص عليه قرب قرية النبي صالح والذي لم تعرف هويته بعد بسبب احتجاز قوات الاحتلال لجثمانه .

وأكدت وزارة الصحة ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة يقودها مواطن فلسطيني، لم تعرف هويته بعد، بمنطقة واد ريا قرب النبي صالح شمال غرب رام الله وتركوه ينزف في المكان، ومنعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، حتى استشهد.

–(بترا)