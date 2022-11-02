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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

11:49 ص2022-11-02
جنود الاحتلال الاسرائيلي
جنود الاحتلال الاسرائيلي

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استشهد مواطن فلسطيني من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن المواطن حابس عبد الحفيظ ريان (54 ) عاما استشهد بعد إطلاق النار عليه قرب حاجز بيت عور غرب مدينة رام الله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وأطلق جنود الاحتلال صباح اليوم، النار على المواطن ريان على حاجز عسكري قرب بيت دقو بعد تنفيذه عملية دهس.
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى “إطلاق النار على فلسطيني بعد دهسه ضابطا في جيش الاحتلال قرب قرية بيت عور جنوب رام الله”، مؤكدة أن حالة الضابط في جيش الاحتلال المصاب بالدهس خطيرة جدًا.- (بترا)

11:49 ص2022-11-02
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