استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

رام الله– استشهد شاب فلسطيني (15 عاما) اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها.

وأشارت الوزارة الى أن الشاب محمد عبد الكريم حمايل قضى بإصابة برصاص الاحتلال الحي بالرأس اثر المواجهات التي اندلعت في اكثر من نقطة تماس جنوب نابلس.

يذكر ان 17 مواطنا اصيبوا، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع، بينها ثلاث اصابات خطيرة وذلك خلال تصدي أهالي بلدة بيتا اليوم لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة بالبلدة.

بترا