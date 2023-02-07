استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد الشاب حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً) اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأشقر أصيب برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم، واستشهد متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الشاب الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 42 بينهم 9 أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.

واقتحمت

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم وداهمت عدة أحياء في المدينة ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.-(بترا)