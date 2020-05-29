استشهاد فلسطيني بزعم الاحتلال دهس جنوده

القدس المحتلة – استشهد فلسطيني امس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي فيما كان يحاول دهس جنود بسيارته في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما زعم الاحتلال في بيان.

وقال جيش الاحتلال إن أي جندي إسرائيلي لم يصب في الحادث. ولم تعرف هوية المهاجم على الفور. وأوضح بيان الاحتلال أن “محاولة دهس بسيارة وقعت حين حاول فلسطيني ان يدهس بسيارته مجموعة جنود” مضيفا “ردا على ذلك قامت القوات بإطلاق النار وقتلت المهاجم”.

والإثنين حاول فلسطيني من القدس الشرقية طعن شرطي إسرائيلي في القسم الشرقي من المدينة فأصيب بجروح بالغة برصاص القوات الأمنية.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر 2015 وعلى مدى أشهر هجمات مناهضة لاسرائيل نفذها في معظم الأحيان فلسطينيون شبان بالسكين وفي بعض الاحيان دهسا بالسيارة.-(ا ف ب)