استشهاد فلسطيني في اعتداء مستوطنين متطرفين عليه قرب نابلس

رام الله- استشهد مواطن فلسطيني من مدينة طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتداء مستوطنين متطرفين يهود عليه قرب قرية دير شرف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن الشهيد هو علاء خالد محمد زهران، ضابط في جهاز الامن الوطني الفلسطيني، وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس مستشهداً بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين قرب قرية دير شرف في نابلس صباح اليوم.

وكان المستوطنون نظموا عشرات المسيرات الاستفزازية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية مساء أمس الاثنين، وتحديدا في منطقة نابلس واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.-(بترا)