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استشهاد فلسطيني في طولكرم

منذ 15 دقيقة
مظاهرة في الضفة الغربية - أ ف ب

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القدس المحتلة- استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.
وقالت الوزارة ان الشاب أصيب برصاصة في الرقبة ما أدى لقطع الشريان الرئيسي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بعد التوترات الأخيرة، وتحسبا لاندلاع مواجهات.-وكالات

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