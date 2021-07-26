استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

رام الله– أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن استشهاد الفتى يوسف محارب (17 عاما) من بلدة عبوين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في رقبته قبل شهرين خلال مواجهات مع الاحتلال بأحداث “هبة الشيخ جراح”.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، احدثت اصابة محارب ضررا بنخاعه الشوكي حيث مكث في العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في محاولة لإنقاذ حياته، الى أن استشهد اليوم .

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت ستة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.-(بترا)