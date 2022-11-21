استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال

استشهد فلسطيني متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في البطن خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، صباح اليوم الاثنين، المطارد راتب البالي بعد محاصرة منزل بحي الهدف بجنين ومطالبته بتسليم نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين، لافتة إلى وصول إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن، حيث تم إدخاله لغرف العناية المكثفة، وثم استشهد، اضافة إلى إصابتين طفيفتين بالكتف والقدم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

كما وصلت إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة ثانية طفيفة إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت جنين وحاصرت منزل المواطن راتب البالي وفتشته واعتقلته، كما حاصرت منزلا آخر في نفس الحي، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما شنت قوت الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال خمسة عشر مواطنا فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن جنين والخليل وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.