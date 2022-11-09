استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب نحو 60 آخرين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابا استشهد بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي ، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص المطاطي و53 بحالات الاختناق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) فجر الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن المواجهات اندلعت “عقب اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمدينة”.

ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في “مقام يوسف”، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.

(وكالات)