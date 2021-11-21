استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي باشتباك مسلح في القدس (فيديو)

استشهد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال عقب تنفيذه عملية إطلاق نار صباح اليوم الأحد، أصاب خلالها شرطيين بجروح خطيرة في منطقة باب السلسلة في مدينة القدس.

وأعلنت القناة 12 العبرية مقتل مستوطن متأثرا بإصابته في عملية إطلاق النار.

وقالت شرطة الاحتلال في تصريح اولي لها أن اثنين اصيبا بجروح خلال عملية تبادل إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء زكي هيلر : “يقدم المسعفون والمسعفون من MDA الرعاية الطبية ويحيلون 4 إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف وشعاري تسيديك وعين كارم، بما في ذلك: 1 في حالة حرجة ، 1 في حالة حرجة ، 2 في حالة خفيفة. وتم إجلاء جريح آخر في حالة طفيفة.”

وأفاد شهود عيان أن أصوات كثيفة من الرصاصة سمعت من منطقة باب السلسلة -احد ابواب الأقصى-، وعلى الفور اغلقت القوات ابواب الاقصى والقدس القديمة .

وأضاف الشهود ان القوات بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول الى المكان.-(معا)