استشهاد فلسطيني وهدم منزل أسير في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني فجر الاثنين، بنيران قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، وأصيب آخرين، كما هدم منزل أسير، متهم بقتل مستوطن.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن وحدة هندسية تابعة للجيش، دمرت منزل الأسير محمود جرادات في قرية سيلة الحارثية بمحافظة جنين، عبر نسفه بالمتفجرات.

وسبق عملية تفجير المنزل، مواجهات، اندلعت بين قوات الاحتلال، والسكان، على إثر اقتحام القرية، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل وكالة الأناضول إن “الشاب محمد أبو صلاح (17 عاما) استشهد، عقب إصابته بجروح حرجة، في الرأس.

وفي وقت سابق، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات وُصفت بالخطيرة، من بينها إصابة الشاب صلاح.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، سيلة الحارثية، وفرضت حصارا عليها ومنعت دخول وخروج المركبات إليها بغرض هدم منزل جرادات.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال، رشق الشبان خلالها الجنود بالحجارة، فيما رد عليهم الجنود بإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأخطرت إسرائيل في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث أحمد جرادات، ومحمد يوسف جرادات، وإبراهيم طحاينة، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات، الذي تم هدمه.

وتقول إسرائيل إن الخمسة نفذوا هجوما بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة “حومش” المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخلت مستوطنة “حومش” المقامة على أراضي بلدتي “برقة” و”سيلة الظهر” عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث تعتبر ذلك “عقوبة جماعية”.-(الاناضول)