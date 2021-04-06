استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال في القدس

القدس المحتلة– استشهد مواطن فلسطيني وأصيبت زوجته برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء، ببلدة بيرنبالا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطناً استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، مضيفة أن زوجته كذلك أصيبت بالرصاص الحي في الظهر ووصفت حالتها بالمستقرة.

وفيما لم تعلن الصحة عن اسم الشهيد، ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشهيد وزجته وهم داخل سيارتهما.

من جهته زعم جيش الاحتلال أن السيارة رفضت التوقف عند حاجز أقامه الجيش من أجل الاعتقالات في القرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب الليلة الماضية واندلعت مواجهات في المكان.-(صفا)