استطلاع: ارتفاع الثقة بمجلس النواب مقارنة مع كافة الاستطلاعات السابقة

عمان-الغد- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء ارتفاع الثقة بمجلس النواب، حيث أفاد نحو ثلث مستجيبي العينة الوطنية (31%) ومستجيبي عينة قادة الرأي (35%) أنهم يثقون بمجلس النواب الحالي.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن دفعة جديدة من “الثقة” في مجلس النواب، قد تشكل لدور أكثر أهمية، وأظهر الاستطلاع ارتفاعا في ثقة الأردنيين بمجلس النواب مقارنة مع كافة الاستطلاعات السابقة.

ووفق الاستطلاع يعتقد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مجلس النواب الحالي سيقوم بدوره الرقابي على أعمال الحكومة وإجراءاتها، فيما يعتقد 28% من مستجيبي العينة الوطنية و38% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي سيقوم بالتواصل مع المواطنين، و30% من مستجيبي العينة الوطنية و40% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن المجلس سيقوم بدوره التشريعي.

وأظهر الاستطلاع أن 30% من مستجيبي العينة الوطنية و32% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن المجلس الحالي سيؤثر في صنع السياسات العامة، ويعتقد 28% من أفراد العينة الوطنية، و29% من أفراد عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، فيما يعتقد 29% من مستجيبي العينة الوطنية و26% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي سيقوم بدوره في مكافحة الفساد.

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