استطلاع: الأمريكيون لا يريدون أن يترشح بايدن أو ترامب لانتخابات الرئاسة في 2024

لا يريد معظم الأمريكيين في استطلاع رأي جديد أن يترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض في عام 2024، والأغلبية لا تريد، ايضاً، أن يترشح الرئيس جو بايدن، الذي يستعد لإطلاق حملة متوقعة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، من أجل إعادة انتخابه.

وأظهر استطلاع جديد لشبكة (NBC News) أن 60٪ من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي على ترامب محاولة استعادة المكتب البيضاوي – بما في ذلك ما يقرب من ثلث الجمهوريين.

وأشار30٪ ممن يعتقدون أنه لا ينبغي لترامب القيام بحملة الانتخابية في عام 2024 إلى التهم الجنائية التي يواجهها في نيويورك باعتبارها سببًا “رئيسياً” لذلك.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 70 في المائة من الأمريكيين أنه لا ينبغي لبايدن أن يسعى لولاية ثانية – بما في ذلك 51 في المائة من الديمقراطيين.

وأشار 48٪ ممن قالوا إنه لا يجب أن يترشح مرة أخرى إلى أن العمر هو سبب “رئيسي”.

وتتماشى النتائج الأخيرة مع استطلاعات الرأي الأخرى التي تشير إلى انخفاض الحماس إما لترامب أو بايدن لأنهما مستعدان لما يمكن أن يكون مباراة العودة لعام 2020 حيث أطلق ترامب حملته في تشرين الثاني (نوفمبر) ، بعد انتهاء الانتخابات النصفية مباشرة، ومن المتوقع أن يدخل بايدن السباق قريبًا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته (Yahoo News / YouGov) أن 38 بالمائة من المشاركين أفادوا بأنهم شعروا “بالإرهاق” من فكرة إعادة مباراة بايدن وترامب في السباق الرئاسي.