استطلاع: انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثالثة لن تسفر عن نتائج جديدة

القدس المحتلة – كشفت نتائج استطلاع رأي هو الأول منذ حل الكنيست، أن أزمة تشكيل حكومة إسرائيلة جديدة ستتواصل بعد إجراء انتخابات ثالثة للكنيست والمقرر إجراؤها في آذار المقبل 2020.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “ميدغام” لصالح القناة 12 الإسرائيلية، فإن تحالف “أزرق- أبيض” الذي يتكون من مجموعة أحزاب، ويتزعمه بيني غانتس، سيعزز تقدمه على حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن هذا التقدم لن يساهم في إنهاء الأزمة الناجمة عن عدم تمكن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو أو الوسط – يسار بزعامة غانتس من الحصول على غالبية 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست لتشكيل حكومة.

وبيّن الاستطلاع أن “أزرق- أبيض” سيحصل في حال أجريت الانتخابات اليوم على 35 مقعداً (33 مقعداً في انتخابات أيلول السابقة)، فيما سيحافظ الليكود على عدد مقاعده ذاتها، أي 32 مقعداً.

وستحتل القائمة العربية المشتركة (تحالف يضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل) المرتبة الثالث باحتفاظها بـ13 مقعداً.

أما حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، فسيحافظ هو أيضاً على مقاعده الثمانية.

ويظهر توزيع مقاعد الكنيست على الكتل الحزبية، حسب الاستطلاع، أن أحزاب “الوسط- يسار” مع القائمة العربية المشتركة قد تحصل على 58 مقعداً.

فيما قد تحصل أحزاب اليمين والأحزاب الدينية على 54 مقعداً، ليبقى ليبرمان بمقاعد حزبه الثمانية، صاحب الكلمة الفصل في ترجيح كفة أحد الطرفين لتشكيل الحكومة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد قرر فجر الخميس المنصرم حل نفسه والذهاب لانتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو وغانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من إجمالي 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة خلال مهلة 21 يوماً.-(بترا)