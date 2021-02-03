استطلاع رأي: حكومة الخصاونة تخسر عند التشكيل وتربح عند المئة يوم

تيسير النعيمات

عمان – أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام حول مرور مئة يوم على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة انها “تخسر” عند مقارنتها مع التشكيل لكنها “ربحت” مقارنة مع مئة يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز

إلى ذلك، اظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 57٪ من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه “السلبي”.

وبحسب النتائج، التي أعلنت اليوم، فإن 46% من العينة الوطنية و52% من عينة قادة الرأي العام يثقون بالحكومة الحالية مقارنة مع 52% من العينة الوطنية و 56% من عينة قادة الرأي العام أفادوا بثقتهم بالحكومة في استطلاع التشكيل.

وقال 47% من العينة الوطنية انهم يثقون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة ب 53٪عند استطلاع التشكيل.

وبحسب النتائج، فإن نسبة من يرون أن الرئيس قادر على تحمل المسؤولية كانت أعلى من الفريق الوزاري.

وفيما يتعلق بمجلس النواب، أظهر الاستطلاع ارتفاعا في ثقة الأردنيين بمجلس النواب مقارنة مع كافة الاستطلاعات السابقة الا ان 47% يعتقدون بأن أداء المجلس الحالي سيكون مطابقا لأداء المجالس السابقة.

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