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استطلاع: 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة

و42% يرون أن إسرائيل أكبر تهديد أمني للأردن

منذ 3 ساعات
الاستطلاع شمل 25 ألف شخص في 10 دول عربية

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محمد الكيالي

عمان – أظهرت نتائج استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي عربي”، أن 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة خارج المملكة، وأن 42% يرون إسرائيل هي أكبر مصدر تهديد أمني للمملكة.

وأشارت النتائج، التي أعلنت اليوم خلال مؤتمر صحفي، إلى أن 6 أعشار العينة المستطلعة؛ تعتبر أن العنف ضد الولايات المتحدة الأميركية “مفهوم”، كما أن ثلث سكان المنطقة، يشعرون بالاكتئاب.

وتكونت عنية الاستطلاع، الذي جرى بالتعاون مع شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ونيسان (ابريل) 2019، من 25 ألف شخص في 10 دول عربية، فيما رفضت حكومات خليجية السماح بإجرائه بالكامل، في حين تعثرت عملية المسح في سورية.

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