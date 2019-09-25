استطلاع: 60 % من الأردنيين يعتقدون أن المعلمين يستحقون الزيادة

آلاء مظهر

عمان- أظهرت دراسة استطلاعية أجراها مركز “نماء” لاستطلاع الرأي والاستشارات الاستراتيجية حول إضراب المعلمين، أن 60 % من الأردنيين يعتقدون أن المعلمين يستحقون زيادة رواتبهم.

ووفق الدراسة، فقد بلغت نسبة المؤيدين للإضراب 41 %، فيما بلغت نسبة المعارضة للإضراب 56 %، مشيرة إلى أن نسبة معارضة الإضراب تزداد مع مرور الوقت.

وقال 73 % من المؤيدين للإضراب إن الوضع المادي الصعب للمعلمين دفعهم للإضراب، فيما ذكر 61 % من معارضي الإضراب أنهم يعارضونه بسبب أثره على الطلبة والأهل.

وأظهرت الدارسة أن ثلث الأردنيين يعتقدون أن نقابة المعلمين لجأت للإضراب من أجل الحصول على زيادة 50%، وأيد 90 % من الأردنيين حلا تفاوضيا بين الحكومة والنقابة.

وبينت الدراسة أن أهم مصدر للمعلومات حول الاعتصام والإضطراب فيسبوك بنسبة 35 %، ثم التلفزيون بنسبة 29 %، وأخيرا الأصدقاء والمعارف بنسبة 21 %.