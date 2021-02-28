استطلاع: 68% من الأردنيين ضد قرار إعادة حظر يوم الجمعة

عمان- الغد- أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيحية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (73%) يرون أن الأوضاع الصحية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يرى 27% فقط أن الأوضاع الصحية تسير في الاتجاه الإيجابي.

وأشار الاستطلاع الـ 24، من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 24-27\2\2021، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، إلى أن “غالبية الأردنيين (68%) ضد قرار إعادة حظر يوم الجمعة، فيما أيد قرار إعادة حظر يوم الجمعة (32%) من المواطنين”.

وأضاف أن “أكثر من نصف المواطنين (56%) ضد قرار زيادة ساعات حظر التجول التي اصبحت من الساعة 10 مساءاً وحتى السادسة صباحا للمواطنين، ومن الساعة 9 مساءاً وحتى السادسة صباحاً للمحال التجارية، فيما أيد هذا القرار (44%) من المواطنين”.

ولا يعتقد الغالبية من الأردنيين (66%) أن هذه القرارات (حظر يوم الجمعة، وزيادة ساعات حظر التجول) سوف تساهم في الحد من انتشار فايروس كورونا، فيما يعتقد (34%) أن هذه القرارات سوف تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الاستطلاع، إلى أن “عمّان والبلقاء الأكثر تأييدا لزيادة ساعات حظر التجول (عمان 50%، البلقاء 50%)”، فيما أظهر أن “الشباب في الفئة العمرية (18-49) عام ومستجيبي محافظات عجلون، والطفيلة، ومادبا، والبلقاء، واربد، الأكثر اعتقاداً بأن الأمور الصحية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي”.

وبين أن المستجيبين في الفئة العمرية (18-49) عام، هم الأكثر معارضة لقرار إعادة حظر الجمعة، بينما مستجيبو الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) الأكثر موافقة على قرار حظر يوم الجمعة.

وكان مستجيبي محافظات الطفيلة، وجرش، ومعان والزرقاء الأكثر معارضة لقرار إعادة حظر الجمعة، فيما كان مستجيبو محافظتي عمان والكرك الأكثر تأييداً لهذا القرار.

وبين الاستطلاع أن “المستجيبون في الفئة العمرية (18-39) عام، الأكثر معارضة لقرار زيادة ساعات حظر التجول التي اصحبت من 10 مساءاً الى 6 صباحاً للمواطنين، فيما كان المستجيبون في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) الأكثر موافقة على ذلك”.

“مستجيبو محافظات جرش والزرقاء ومعان، الأكثر معارضة لقرار زيادة ساعات حظر التجول التي أصحبت من 10 مساء الى 6 صباحاً للمواطنين. ومستجيبو محافظتي العاصمة والبلقاء الأكثر تأييداً لهذا القرار”، بحسب الاستطلاع.

وأشار إلى أن المستجيبين في الفئة العمرية (18-49) عام، هم الأكثر اعتقاداً بأن هذه القرارات (حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر) لن تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، فيما كان المستجيبون في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) الأكثر اعتقاداً ان هذه القرارات سوف تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأظهر أن “مستجيبي محافظات جرش والزرقاء والطفيلة ومعان، هم الأكثر اعتقاداً بأن هذه القرارات (حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر) لن تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، فيما كان مستجيبو محافظات: العاصمة والبلقاء ومادبا والكرك الأكثر اعتقاداً ان هذه القرارات سوف تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا”.