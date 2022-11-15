استعادة “الحافز” يحتاج لاتباع هذه الطرق

ترجمة: حلا محمود مصطفى
عمان – يمكن بسهولة معرفة إذا كنت لا تشعر بالحافز، ولكن ما هو غير واضح هو كيفية التعامل معه، عندما تفتقر الحافز ورغبة أو ليس لديك أي شيء يغذي دافعك.
ما الذي يسبب تدهور الحافز؟
يمكن أن ينشأ بسبب عوامل خارجية وداخلية مثل: الإرهاق، ومن المهم مراعاة الدور الذي قد تلعبه الصحة العقلية في تقليل التحفيز. فيما يتعلق بالعوامل والضغوط الخارجية، يلاحظ أنه غالبًا ما تكون هناك أسباب وجيهة لعدم تحفيزنا على القيام بشيء ما، مثل: جداول العمل المزدحمة والمجهدة. ولكن بغض النظر عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تقضي على دوافعك، فمن المهم الانتباه إلى العوامل الداخلية أيضًا حتى لا نعيق أنفسنا دون وعي عندما نجري تغيرات خارجية.
في بعض الأحيان، تكون الأشياء التي تقف في طريق التحفيز هي المشاعر، وعادة ما يتم تنظيم هذه المشاعر حول الخوف أو القلق من الفشل، وفق ما نشر على موقع mindbodygreen
كيف تحصل على حافز كل يوم؟
- كن واضحًا بشأن ما تريده.
سيكون من الصعب أن تكون متحمسًا إذا لم تكن واضحًا بشأن ذلك أو إذا كنت تخدع نفسك لتعتقد أنك تريد شيئًا لا تريده على الإطلاق. لذلك كن واضحًا بشأن الهدف أو الاتجاه أو العادة أو التغيير السلوكي الذي تريده.
- ايجاد بيئة تساعد على التحفيز
لا تستبعد أبدًا التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيئتك المادية على رفاهيتك، وهذا يشمل مدى تحفيزك. وجدت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة علم الأعصاب أن الفوضى يمكن أن يكون لها بعض الآثار غير المرغوب فيها على الدماغ، بما في ذلك استنزاف الموارد المعرفية وجعل التركيز أكثر صعوبة.
- تأكد من أنك تهتم بصحتك الجسدية.
تظهر الأبحاث أن الحصول على نوم جيد وامتلاك مستويات كافية من الفيتامينات وممارسة الرياضة ترتبط بمزيد من التحفيز والحيوية العقلية. وذلك لدورها في تقليل القلق والاكتئاب والمزاج السلبي مع تحسين احترام الذات والوظيفة الإدراكية.
- كتابة أهدافك على ورقة
من طرق التي تساعد على تحفيز أيضا الكتابة. وفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على ما يقرب من 300 مشارك، فإن أولئك الذين سجلوا أهدافهم بشكل منتظم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 % للوصول إليها من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
- الحصول على دعم
قد يكون من المفيد السماح لشخص ما بالتعرف على تجربتك عندما لا تشعر بالحافز، سواء كان ذلك محترفًا مثل المعالج، أو شخصًا تتطلع إليه، أو صديقًا أو أحد أفراد العائلة ويمكنك حتى أن تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنك تعمل على تحقيق هدف. عندما نحصل على مزيد من الدعم من الخارج، فإننا نتحرك.
- البدء بخطوات صغيرة
إن الأشياء التي تريدها ستتخذ خطوات وغالبًا ما تكون صغيرة وبالتالي تستحق الدافع. إن تحديد أهداف صغيرة، أو تقديم وعود صغيرة لنفسك كل يوم، يمكن أن يساعدك على البدء في تحرك.
المصدر
How To Get Motivated When You’re Just Not Feeling It | mindbodygreen