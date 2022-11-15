استعادة “الحافز” يحتاج لاتباع هذه الطرق

ترجمة: حلا محمود مصطفى

عمان – يمكن بسهولة معرفة إذا كنت لا تشعر بالحافز، ولكن ما هو غير واضح هو كيفية التعامل معه، عندما تفتقر الحافز ورغبة أو ليس لديك أي شيء يغذي دافعك.

ما الذي يسبب تدهور الحافز؟

يمكن أن ينشأ بسبب عوامل خارجية وداخلية مثل: الإرهاق، ومن المهم مراعاة الدور الذي قد تلعبه الصحة العقلية في تقليل التحفيز. فيما يتعلق بالعوامل والضغوط الخارجية، يلاحظ أنه غالبًا ما تكون هناك أسباب وجيهة لعدم تحفيزنا على القيام بشيء ما، مثل: جداول العمل المزدحمة والمجهدة. ولكن بغض النظر عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تقضي على دوافعك، فمن المهم الانتباه إلى العوامل الداخلية أيضًا حتى لا نعيق أنفسنا دون وعي عندما نجري تغيرات خارجية.

في بعض الأحيان، تكون الأشياء التي تقف في طريق التحفيز هي المشاعر، وعادة ما يتم تنظيم هذه المشاعر حول الخوف أو القلق من الفشل، وفق ما نشر على موقع mindbodygreen

كيف تحصل على حافز كل يوم؟