استعدادات أردنية متواصلة لاستضافة دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية

عمان – الغد – على قدم وساق تصاعدت استعدادات اللجنة البارالمبية الأردنية لاستكمال التحضيرات لاستضافة النسخة الثانية من دورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي ستقام في عمان خلال الفترة 15-22 أيلول (سبتمبر) برعاية سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، بمشاركة أكثر من 500 رياضي ورياضية يمثلون دول غرب آسيا الـ(12) وهي السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، البحرين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، فلسطين، إضافة إلى الأردن، يتنافسون على ألقاب وميداليات 6 ألعاب هي رفع الأثقال، العاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين وبوشيا.

وألغيت لعبة كرة الطائرة جلوس لعدم توفر العدد الكافي من الدول المشاركة بهذه الفعالية.

325 ميدالية براقة

ستزين صدور أبطال وبطلات دول منطقة غرب آسيا المشاركون في منافسات

دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية – عمّان 2019

وسيمنح درع المركز الأول للدولة الفائزة بالترتيب العام للميداليات في سبعة رياضات بارالمبية

بالتوفيق لجميع ابطال المنطقة واللجان البارالمية pic.twitter.com/DinDla3SZi — West Asia Para Fed (@WestAsiaPara) July 28, 2019



وكشفت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية (مديرة الدورة) عن سلسلة اجتماعات عقدها مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة د. حسين أبو الرز، وعضوية السادة سليمان الروسان (نائب الرئيس)، إبراهيم الحليق (أمين الصندوق)، د.عامر الشعار، فيما يترأس السيد سليمان الروسان بعد ظهر غد الأربعاء جلسة هامة لجنة التنفيذية للدورة التي تضم السادة د.عامر الشعار، جاسر النويران (مدير النشاط الرياضي)، داوود شحادة (مدير مجمع الأمير رعد الرياضي)، أحمد حياصات، رشا الخياط، ألاء عصفور وميسون حمارشة، وينتظر أن يشهد هذا الاجتماع اعتماد الوفد الأردني المشارك والذي يضم قرابة 100 شخص يتطلعون للمنافسة بكافة الألعاب.

وبينما ثمنت البرغوثي الجهود الكبيرة التي تبذل من كوادر اللجنة البارالمبية واللجان المشرفة، أكدت البرغوثي أن الأيام القليلة القادمة ينتظر أن تشهد جلسة هامة للجنة المنظمة العليا المشكلة برئاسة وزير الشباب ووزير الثقافة د. محمد أبو رمان الذي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية حشد كافة الطاقات وتوفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الدورة إنفاذا لتوجيهات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الحريص على متابعة الاستعداد الأردنية لاستضافة هذه الدورة التي ستكون الأكبر في عمان منذ استضافتها فعاليات الدورة العربية الرياضية الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة “دورة الوفاء للحسين” العام 1999.

في غضون ذلك كشفت اللجنة البارالمبية عن اعتماد فنادق البطولة الرئيسية وهي: الريجنسي بلاس، جراند بلاس، عمان الشام وأسبار، فيما تم اعتماد ملاعب الدورة وهي صالة الأمير حمزة، صالة قصر الرياضة، صالة الأميرة سمية بنت الحسن، صالة الشهيد راشد الزيود، ملاعب وصالات وميادين اللجنة البارالمبية الأردنية، علما بإن جميع هذه المرافق تقع ضمن حرم مدينة الحسين للشباب إضافة إلى ستاد الجامعة الأردنية وصالة النشاط الرياضي بالجامعة.

هذا وثمنت اللجنة البارالمبية الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل ورش وأليات امانة عمان الكبرى لتجهيز ميدان الرمي في مقر اللجنة البارالمبية الذي من المنتظر افتتاحه رسميا بعد عيد الأضحى برعاية د. يوسف الشواربة أمين عمان الكبرى الذي كان وجه لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية لإنجاح الدورة.

وعلى صعيد أخر ترأس عزام الزعبي رئيس اتحاد رفع الأثقال مندوبا عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للمعوقين مشرف مسابقة رفع الأثقال اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة المشرفة على مسابقة رفع الأثقال التي تضم موسى السدة، احمد العجارمة، أيمن إبراهيم، عوض العابودي ودينا حمدان، وكشف الزعبي النقاب عن دورة تحكيم دولية لرفع الأثقال للمعوقين ستعقد على هامش دورة العاب غرب أسيا، خلال الفترة م 18-22 الشهر سبتمر (أيلول) ، منوها إلى أن المشاركة متاحة أمام المهتمين والمختصين في هذه الدورة وأن التسجيل للمشاركة سيكون في اللجنة البارالمبية الأردنية.