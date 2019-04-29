استعدادات أمنية لرمضان

عمان – الغد- ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى الوزارة اليوم الاثنين اجتماعا بحضور امين عمان يوسف الشواربة ومدراء الامن العام اللواء فاضل الحمود والدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وامين عام وزارة الداخلية الدكتوررائد العدوان والمحافظين ومساعدي مدراء الاجهزة الامنية وقادة الاقاليم وعدد آخر من المسؤولين العسكريين والامنيين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ابرز الاستعدادات والاجراءات المتخذة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتفعيل لجان السلامة العامة في المحافظات اضافة الى الاجراءات المتعلقة باحتفالات المملكة بعيد العمال.

واكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ الخطط المعدة لهذه الغاية بمنتهى الدقة من خلال غرف العمليات الموجودة في مختلف الدوائر والمؤسسات.

وشدد االمبيضين على ضرورة التركيز على جملة من المواضيع ومعالجتها اولا باول خلال الشهر الفضيل وابرزها الازمات المرورية وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على السلع التموينية والغذائية والتاكد من توفرها والتزامها بشروط ومتطلبات الصحة العامة .

من جانبه قال الشواربة ان الامانة وبالتعاون مع جميع المؤسسات والدوائر المعنية اتخذت استعداداتها لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية وضمان انسيابية الحركة المرورية داخل حدود الامانة الى جانب ضمان سلامة الاجراءات اللازمة للاحتفال بعيد العمال والذي سيجري في مدينة الملك عبد الله الثاني في القويسمة.

كما اكد مدير الامن العام جاهزية المديرية بجميع كوادرها ومرتباتها لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مدار الساعة مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين جميع الوزارات والدوائر والاجهزة العسكرية والامنية بهذا الخصوص.

من جانبه قال اللواء الحواتمة ان قوات الدرك معنية بدعم باقي الاجهزة الامنية والحكام الاداريين في تنفيذ مختلف مهامهم وواجباتهم .

وقال مدير عام الدفاع المدني ان المديرية ومن خلال مراكزها المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستعمل وفقا لخطة معدة تتضمن تقديم خدماتها الانسانية لاي شخص ولا سيما الحالات المرضية المزمنة وغسيل الكلى وتقديم خدمات الاسعاف والطوارئ وغيرها.