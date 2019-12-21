استعدوا للشتاء الحقيقي بأمطاره وبرودته خلال أيام

عمان- الغد- يستأنف فصل الشتاء بأمطاره وبرودته على منطقة بلاد الشام بما فيها الأردن خلال النصف الثاني من الأسبوع وخاصة من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، تنخفض معها درجات الحرارة بشكل كبير وتهطل الامطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق من شمال ووسط المملكة، وفق موقع “طقس العرب” اليوم السبت.

ويسبق ذلك استمرار تأثر المملكة والمنطقة بشكل عام بمرتفع جوي يجلب الأجواء المستقرة والصحوة بوجه عام وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة خلال ساعات النهار، مع هبوب معتدل للرياح الشرقية تزيد من الشعور ببرودة الأجواء مع ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال الموقع إنّ تلك الأجواء تأتي على إثر تواجد لمرتفع جوي فوق بلاد الشام وتركيا، يمنع من وصول الهواء البارد والرطب عبر شرق القارة الأوروبية والبحر المتوسط نحو بلاد الشام.

وأضاف: “تبدأ الأنظمة الجوية بالتبدل والتغير بشكل كبير لصالح الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها منطقة بلاد الشام والمملكة، اذ يتوقع ان يرتفع الضغط الجوي في مناطق هامة من شمال افريقيا وجنوب وغرب القارة الأوروبية، الأمر الذي يؤدي الى انتقال الكتل الهوائية الباردة والرطبة نحو شرق المتوسط وتشكل منخفض جوي (سيتم تصنيفه لاحقاً) مصحوب بأجواء شتوية باردة وماطرة على فترات مع نشاط على حركة الرياح لاسيما خلال الفترة بين الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع”.

ويعني ذلك، عودة فصل الشتاء بأمطاره وبرودته، تتطلب الاستعانة بوسائل التدفئة وارتداء ملابس شتوية ثقيلة والقيادة الامنة لاسيما على الطرق أثناء هطول الامطار.