استعراض “توين” في خاتمة جولات بطولة الأردن للدرفت – فيديو

عمان – الغد – تعلن الأردنية لرياضة السيارات عند الساعة 4 من عصر يوم غد الأربعاء ، قائمة المشاركين في سباق الدرفت الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، التي تنطلق يوم الجمعة في ساحة الصيانة في البحر الميت؛ حيث يقام السباق برعاية إطارات سيلفرستون.

ومن المنتظر أن يشارك في السباق نخبة من أبطال سباقات الدرفت من الأردن وفلسطين ومصر.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق، تقام غدا بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى 5.30 مساء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، وذلك في منطقة الصيانة بالبحر الميت، وستجرى في اليوم والمكان ذاتهما عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 إلى 7 مساء.

وتأتي فكرة إقامة سباقات السيارات خارج العاصمة عمان، في إطار استراتيجيتها لاستقطاب أرفع أنواع السباقات في المناطق السياحية والأثرية والترويج لها من خلال رياضة السيارات، لفتح المجال أمام الناس للاستمتاع بربوع الأردن والأماكن السياحية، إضافة إلى تعزيز رسالة السلامة المرورية على الطرقات وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بشتو رئيسا، وأعضاء اللجنة علي البلوشي وأيمن النجار وعمر زعرور، ويدير السباق موسى حزينة.

استعراض لسيارتين على مسار السباق

سيتم في الجولة الختامية لبطولة الأردن لسباقات الدرفت استعرض لسياراتين على المسار، بواسطة مسار مفتوح كخطوة يتم دراستها من قبل الأردنية لرياضة السيارات، من أجل إقامة بطولة مستقلة بذاتها تحت مسمى “توين درفت”، وقد يكون هذا النوع ضمن بطولة الأردن لسباقات الدرفت العام المقبل، وسيتم اعتماد ذلك عند الإعلان عن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات للعام المقبل.

ووفق تعليمات السباق، سيتم احتساب النقاط للمتسابقين على درجة انحراف السيارة والالتزام بالمسار، وطريقة تخطي العوائق بشكل صحيح والناتجة عن أساليب القيادة المحترفة التي يستخدم فيها السائق الفرامل، والقابض، ودواسة الوقود، ليتم تبديل الترس وإدخال التوجيه المناسب للمحافظة على توازن السيارة أثناء بدء مناورة الدرفت، وأثناء المرور بحالة تجاوز التيار، وبدء الدوران، ويتحقق فن الدرفت من خلال التحكم في توزان السائق على السيارة وثباتها ذهابا وإيابا خلال انجرافها عبر المنعطفات، مع مراعاة الالتزام بالخطوط المحددة للسباق، والتي تعد خطوط سباق قياسية، وضرورة الحفاظ على أقصى زوايا الانزلاق.

وستكون المنافسة في السباق من أقوى المنافسات بين المتسابقين وخصوصا على المراكز الثلاثة الأولى وبالذات المركز الثالث، وسيتم على ضوء نتائج السباق تحديد هوية الفائزين ببطولة الأردن لسباقات الدرفت.

نشر رسالة السلامة المرورية على الطرقات

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد نجحت، على مدار 5 سنوات، بكوادرها المختصة، بالمساهمة في الحد من الحوادث على الطرقات، من خلال توفير حلبات للسباقات مخصصة للدرفت توفر أقصى عوامل السلامة العامة أثناء التسابق، ما أدى إلى الحد من عملية “التشحيط” التي كانت تقام على الطرقات العامة وغير خاضعة للقوانين والأحكام.

وعقدت الأردنية لرياضة السيارات دورات مخصصة خلال السنوات الماضية لهذه الغاية، وعادت بالفائدة على المتسابقين؛ حيث أتاحت لهم المشاركة في بطولة الأردن لسباقات الدرفت المشاركة في سباقات عالمية للدرفت، كما تخرج من مدرسة الأردنية لرياضة السيارات، شباب واعد كان له دور محوري في تمثيل الأردن في السباقات العالمية والشرق أوسطية.